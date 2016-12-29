Геоинженерные технологии, которые будут применяться для борьбы с изменением климата, могут сделать бесполезными наземные телескопы. Об этом заявил физик Чарли Зендер из Калифорнийского университета на конференции Американского геофизического союза.
Ученые считают, что снижение количества выбросов парниковых газов в атмосферу Земли не будет достаточным для того, чтобы остановить рост температуры. В этой связи предлагается выпустить воздушные аэрозоли из сульфатных частиц, которые будут отражать солнечный свет и охладят атмосферу.
Однако проведение эксперимента, который повлияет на глобальные геохимические процессы, вызывает опасения. В частности, эксперты отмечают, что аэрозоли могут подавить муссоны в тех местах Земли, где жизнь людей зависит от таких дождей.
Кроме того, сульфатные частицы могут помешать работе наземных астрономических обсерваторий, поскольку будут рассеивать и свет от звезд, отмечает Зендер. Компьютерные модели показали, что ночное небо над городскими районами станет на 25 процентов ярче, поскольку частицы будут также отражать свет от искусственных источников на земле. Однако вдали от крупных поселений ситуация не будет лучше — космические объекты станут размытыми.
Сейчас астрономы продолжают использовать наземные телескопы для исследования звезд и экзопланет, поэтому аэрозоли могут сделать такие наблюдения невозможными, передает Лента.ру.
Комментарии
- Ученые: у взрослых людей не бывает "взрослого" мозга
- Реакцию головного мозга на алкоголь показали на видео
- В России образовался новый ВИЧ
- Эмоциональные переживания могут вызывать "похмелье"
- Ученые выяснили, почему обезьяны не могут говорить
- Новогодние праздники могут стать причиной инфаркта
- В Мексике проснулся вулкан Колима
- Американские ученые: Венера могла быть обитаемой планетой
- В Солнечной системе открыта новая планета
- Обезьяны научились предсказывать действия человека
- Нападение на берлинскую ярмарку: система торможения помогла спасти многих людей
- Экс-глава Одесской таможни попала под следствие
- Президент Филиппин пообещал сбрасывать взяточников с вертолета
- Физик рассказал о вреде борьбы с глобальным потеплением
- Голливуд оплакивает Дебби Рейнольдс и ее дочь Кэрри Фишер
- Ученые: у взрослых людей не бывает "взрослого" мозга
- В Афганистане обезглавили отправившуюся за покупками без мужа женщину
- Подросток выжил после укуса одной из самых ядовитых в мире змей
- В ходе обычной проверки авто были обнаружены сигареты на полмиллиона леев
- Источник: сочетание человеческого и технического факторов привели к катастрофе Ту-154
- Жители Молдовы ощутили новое землетрясение: его магнитуда 5,4. ВИДЕО
- На съемках программы на Первом канале медведица набросилась на девушку
- Следственный комитет России допросил очевидца, снявшего на видео падение Ту-154 в Сочи
- В России образовался новый ВИЧ
- В Кишиневе простились с актером Михаем Курагэу
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул