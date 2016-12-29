Физик рассказал о вреде борьбы с глобальным потеплением

Геоинженерные технологии, которые будут применяться для борьбы с изменением климата, могут сделать бесполезными наземные телескопы. Об этом заявил физик Чарли Зендер из Калифорнийского университета на конференции Американского геофизического союза.

Ученые считают, что снижение количества выбросов парниковых газов в атмосферу Земли не будет достаточным для того, чтобы остановить рост температуры. В этой связи предлагается выпустить воздушные аэрозоли из сульфатных частиц, которые будут отражать солнечный свет и охладят атмосферу.

Однако проведение эксперимента, который повлияет на глобальные геохимические процессы, вызывает опасения. В частности, эксперты отмечают, что аэрозоли могут подавить муссоны в тех местах Земли, где жизнь людей зависит от таких дождей.

Кроме того, сульфатные частицы могут помешать работе наземных астрономических обсерваторий, поскольку будут рассеивать и свет от звезд, отмечает Зендер. Компьютерные модели показали, что ночное небо над городскими районами станет на 25 процентов ярче, поскольку частицы будут также отражать свет от искусственных источников на земле. Однако вдали от крупных поселений ситуация не будет лучше — космические объекты станут размытыми.

Сейчас астрономы продолжают использовать наземные телескопы для исследования звезд и экзопланет, поэтому аэрозоли могут сделать такие наблюдения невозможными, передает Лента.ру.