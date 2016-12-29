Экс-глава Одесской таможни попала под следствие

Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров агентству Reuters.

Он уточнил, что фискальная служба начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями. По его словам, в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% (300 миллионов гривен).

"Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году", – отмечает агентство.

Сама Марушевская в комментарии Reuters отвергла все обвинения, отмечает korrespondent.net.