По данным германских средств массовой информации, автоматическая тормозная система, сработавшая в грузовике, который использовался для нападения на берлинскую рождественскую ярмарку, позволила спасти от гибели многих посетителей мероприятия.
Как отмечается, система сработала после удара о первый же ларек на рынке.
Также, появилась информация о том, что предполагаемый исполнитель нападения тунисец Анис Амри отправил перед началом нападения смс-сообщение: "Брат, все идет по плану, как того хочет бог. Я в машине. Молись обо мне, брат".
Пока не ясно предназначалось ли это сообщение человеку, который был арестован. 40-летнего выходца из Туниса задержали в минувшую среду по подозрению в причастности к организации нападения, передает ВВС.
В прокуратуре считают, что новый подозреваемый поддерживал связь с 24-летним Анисом Амри.
19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в Германии, России и ряде других стран.
По подозрению в совершении преступления полиция объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.
Ему удалось скрыться от немецкой полиции и выехать в Италию, но там он был обнаружен и убит в перестрелке. Отпечатки пальцев Амри оказались идентичны отпечаткам, оставленным на руле грузовика. В минувшую субботу, 24 декабря службы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри и двух других подозреваемых.
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День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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Би-би-си, Сеул