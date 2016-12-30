В Одессе преступник обезглавил двух человек и попытался повторить "берлинский теракт"

Злоумышленник из Овидиополя Одесской области намеревался протаранить толпу в Одессе, сейчас его разыскивает полиция.

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает Вести.ру.

По его словам, злоумышленник накануне совершил убийство женщины и её дочери в поселке городского типа Овидиополь Одесской области. Как сообщают украинские СМИ, преступник обезглавил женщину и ребенка.

После этого на автомашине он направился в Одессу, где планировал на грузовике врезаться в толпу людей. По пути в город он совершил ДТП, но не остановился и продолжил движение.

Въехать в Одессу ему не дали полицейские, заблокировавшие дорогу. Началась погоня, в ходе которой мужчина уходил от преследования прямо по полю. После того, как грузовик все же застрял, он бросил его и сбежал.

В настоящий момент территория, где может появиться злоумышленник, оцеплена. Поиск ведется кинологами со служебными собаками, полицейскими спецподразделениями и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Полиция предупреждает граждан, что преступник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием и в случае его выявления следует звонить на специальную линию.

19 декабря в Берлине на Рождественской ярмарке был совершен теракт. Грузовик врезался в толпу людей, в результате погибли 12 человек, более 80 человек получили травмы.