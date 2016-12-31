О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Хельсинки авто влетело в толпу людей
// фото: korrespondent.net
20:16, 31 Dec 2016
просмотров 68 | комментариев 0

В столице Финляндии Хельсинки, в субботу, 31 декабря, автомобиль врезался в пешеходов возле метро, в результате чего четыре человека получили травмы.

Как сообщает korrespondent.net, один из пострадавших ранен тяжело. По данным СМИ, водитель задержан, однако полиция не считает, что он врезался в людей умышленно. 

Правоохранители также не нашли у него признаков наркотического или алкогольного опьянения. По информации телекомпании Yle, во время движения водитель почувствовал себя плохо.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Активный, творческий день. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не спешите довериться малознакомым людям. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День вряд ли будет богат событиями. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...