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Совбез ООН одобрил резолюцию о перемирии в Сирии
// фото: ZN.ua
20:25, 31 Dec 2016
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Совет безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Сам документ был внесен представителем России в Совбезе ООН Виталием Чуркиным 30 декабря. Предложенный текст резолюции призывает как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии, передает ВВС.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.

О подписании самого соглашения о прекращении огня между Дамаском и вооруженной оппозицией стало известно 29 декабря. С полуночи 30 декабря это соглашение вступило в силу.

Несмотря на это из Сирии поступают сообщения о продолжающихся перестрелках и авиаударах. Ряд повстанческих группировок уже заявил, что откажется выполнять соглашение, если военные действия не прекратятся.

В пятницу сразу из нескольких районов Сирии поступали сообщения о столкновениях между правительственными силами и повстанцами. Из провинции Хама поступали сообщения об авиаударах.

Лояльные Асаду войска отрицают эти сообщения, обвиняя оппозицию в стремлении убедить мировое сообщество в том, что правительственные силы не соблюдают соглашения о прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня не затрагивает некоторые группировки, в том числе запрещенные в России и ряде других стран "Исламское государство" и "Джабхат Фатех аш-Шам".




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