Нападение на ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших

Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего, передает ВВС.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщал, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой.

Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Как передает корреспондент ВВС в Стамбуле, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.

Соболезновения в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.