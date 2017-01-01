Как минимум 39 человек погибли и около 40 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, среди погибших - 16 иностранцев. В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего, передает ВВС.
Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщал, что один из погибших был полицейским. Он также назвал нападение террористической атакой.
Шахин добавил, что нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое.
Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Сообщается, что в момент нападения там находились несколько сотен человек.
Турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.
Как передает корреспондент ВВС в Стамбуле, клуб был популярен не только среди местных жителей, но и среди иностранцев.
Соболезновения в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Комментарии
- В Канаде арестован пьяный пилот, потерявший сознание перед вылетом
- Совбез ООН одобрил резолюцию о перемирии в Сирии
- В убийстве греческого посла в Бразилии обвинили любовника его жены
- В Анкаре задержаны подозреваемые в подготовке теракта в новогоднюю ночь
- В Хельсинки авто влетело в толпу людей
- В Одессе преступник обезглавил двух человек и попытался повторить "берлинский теракт"
- Исследование: где живут трудоголики
- Нападение на берлинскую ярмарку: система торможения помогла спасти многих людей
- На борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва
- Останки жертв катастрофы Ту-154 выбросило на берег в Адлере
- В Канаде арестован пьяный пилот, потерявший сознание перед вылетом
- Нападение на ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших
- Совбез ООН одобрил резолюцию о перемирии в Сирии
- В убийстве греческого посла в Бразилии обвинили любовника его жены
- В Анкаре задержаны подозреваемые в подготовке теракта в новогоднюю ночь
- В убийстве греческого посла в Бразилии обвинили любовника его жены
- В Хельсинки авто влетело в толпу людей
- В Анкаре задержаны подозреваемые в подготовке теракта в новогоднюю ночь
- Совбез ООН одобрил резолюцию о перемирии в Сирии
- Нападение на ночной клуб в Стамбуле: 39 погибших
- Жители Молдовы ощутили новое землетрясение: его магнитуда 5,4. ВИДЕО
- На съемках программы на Первом канале медведица набросилась на девушку
- В Одессе преступник обезглавил двух человек и попытался повторить "берлинский теракт"
- Следственный комитет России допросил очевидца, снявшего на видео падение Ту-154 в Сочи
- Экс-глава Одесской таможни попала под следствие
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул