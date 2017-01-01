О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Момент нападения на ночной клуб в Стамбуле попал на видео
// фото: IHA via AP
12:18, 01 Jan 2017
просмотров 195 | комментариев 0

В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.

На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.

На другом видео нападавший запечатлен в самом здании. С оружием в руках он озирается по сторонам, после чего скрывается в одном из помещений клуба.

Мэр Стамбула назвал случившееся терактом, отмечает ТАСС. В результате нападения погибли 39 человек, еще 40 получили ранения.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День в целом благоприятен. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...