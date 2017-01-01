В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.
На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения некоторые люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.
На другом видео нападавший запечатлен в самом здании. С оружием в руках он озирается по сторонам, после чего скрывается в одном из помещений клуба.
Мэр Стамбула назвал случившееся терактом, отмечает ТАСС. В результате нападения погибли 39 человек, еще 40 получили ранения.
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Би-би-си, Сеул