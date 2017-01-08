Во Вранче произошло очередное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.0 произошло утром, в четверг во Вранче. Таковы данные, опубликованные на сайте Национального института исследований и разработок по физике Земли (INFP).

Толчки были на глубине 140,2 км. Расстояние от эпицентра до Бухареста составляет 137 км, пишет румынский сайт Agerpres.

Отметим, что наиболее ощутимые землетрясения в 2016 году произошли 24 сентября, в 2:11 по местному времени в районе Вранча с магнитудой 5,3 балла, также 28 декабря и тоже во Вранче с аналогичной магнитудой в 5.3 в 1:20 по местному времени.