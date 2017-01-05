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В Нигерии ликвидировали трех юных террористок-смертниц
// фото: Фото: AP
11:41, 05 Jan 2017
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В Нигерии силы самообороны уничтожили трех девушек-смертниц, которые собирались устроить теракт. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел неподалеку от деревни рядом с городом Мадагали. Бойцы местной милиции, стоявшие на блокпосту вместе с армейскими подразделениями, заметили трех подозрительных девушек, которые бросились бежать в сторону блокпоста, когда к ним приблизились стражи порядка. Члены сил самообороны открыли по ним огонь. Одна из пуль попала в пояс смертника на теле одной из террористок, взрывчатка сдетонировала. В результате взрыва погибли две девушки, третья попыталась скрыться, но была застрелена, отмечает "Лента.Ру".

Террористки принадлежали к организации "Западноафриканская провинция Исламского государства", ранее известной как "Боко Харам" ("Западное образование — грех"). Группировка создана в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и ведут борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на "Западноафриканскую провинцию Исламского государства". Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).

Боевики группировки часто используют женщин, девушек и девочек в качестве смертниц. В декабре 2016 года в результате двойного теракта на рынке города Мадагали погибли 57 человек, 177, в том числе120 детей, получили ранения. Всего за время семилетней войны против «Боко Харам» погибли более 20 тысяч человек, 2,6 миллиона стали беженцами.




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