Посадка Ту-154 с отказавшим двигателем в Якутии попала на видео

В Якутии самолет Ту-154 с неисправным двигателем совершил аварийную посадку. Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал «360».

Самолет компании «Алроса» следовал из Мирного в Новосибирск. Через полчаса после взлета у него отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

При посадке никто не пострадал. Отмечается, что на борту находилось более ста человек, пишет "Лента.Ру".