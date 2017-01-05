В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв. ВИДЕО

Рядом со зданием суда в турецком городе Измир прогремел взрыв. По предварительной информации, в результате инцидента погибли полицейский и сотрудник суда, десять человек пострадали.

По информации CNN Turk, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. Еще один, как сообщает агентство Reuters, находится в розыске.

По информации агентства Anadolu, Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, пишет РИА Новости.​