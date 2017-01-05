В австрийском Инсбруке в Новый год группа иностранцев нападала на женщин

Полиция австрийского города Инсбрук разыскивает группу мужчин "иностранной наружности" после жалоб женщин на сексуальные домогательства в новогоднюю ночь, сообщает местная газета Tiroler Tageszeitung.

Всего в полицию обратилось 19 женщин, большинству из которых от 19 до 25 лет. Они заявили о нападениях со стороны группы из десяти иностранцев в центре Инсбрука, передает РИА Новости.

Это происходило в период с 23:30 до 1:30, когда на улице было особенно много людей. Некоторые атаки попали на камеры видеонаблюдения, но из-за низкого качества записи установить личности нападавших пока не удалось. Пострадавшие пытались сфотографировать преступников, но качественных снимков не получилось.

Среди жертв домогательств — пять австриек, три итальянки, две немки и одна швейцарка.

"Такого у нас еще не было. Нам удалось точно определить, что мужчины были иностранцами. Мы проводим расследование", — отметил представитель местной полиции Эрнст Кранебиттер.

Как сообщает Tiroler Tageszeitung со ссылкой на начальника полиции Мартина Кирхлера, согласно большинству жалоб, нападавшие были выходцами либо из Центральной или Южной Азии, либо из Северной Африки.

Как отмечают СМИ, произошедшее в Инсбруке напомнило о событиях годичной давности, когда в новогоднюю ночь мигранты напали на женщин в Кельне и других городах Германии. Пострадавших — более 1200.