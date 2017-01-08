Гвардеец едва не застрелил королеву Великобритании Елизавету II

Один из гвардейцев едва не застрелил королеву Великобритании Елизавету II, когда она ночью прогуливалась по территории Букингемского дворца. Об этом сообщила газета Times, которая опубликовала воспоминания бывшего военнослужащего королевской гвардии.

Охраняя периметр лондонской резиденции британского монарха, гвардеец примерно в три часа ночи заметил в темноте фигуру, прокричав: "Кто там?". К его удивлению ночью на прогулку вышла королева, страдающая от бессонницы.

"Черт возьми, Ваше Величество, я было чуть вас не застрелил", - произнес он, ожидая суровой реакции британского монарха за подобный тон. Однако на эту реплику Елизавета II лишь ответила: "Все в порядке. В следующий раз я позвоню заблаговременно, чтобы вам не пришлось в меня стрелять".

Попытки проникнуть на территорию Букингемского дворца предпринимаются со стороны злоумышленников по несколько раз в год, отмечает ТАСС. Так, в августе прошлого года полиция арестовала вооруженного ножом 25-летнего студента из Китая Хана Джана при попытке проникнуть в Букингемский дворец. При задержании он утверждал, что намеревался убить королеву.

В июне, за несколько дней до официального дня рождения Елизаветы II, возле Букингемского дворца был задержан фанатик по имени Джон Болтон, вооруженный тремя ножами. В мае 41-летний Денис Хеннеси, ранее судимый за убийство, пробрался на территорию дворца и подошел к охране, чтобы уточнить, дома ли королева.

Елизавета II вступила на трон в 1952 году в возрасте 25 лет. В сентябре прошлого года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, составлявший 23 226 дней, 16 часов и 23 минуты, став самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. 21 апреля 2017 года британской королеве исполнится 91 год.