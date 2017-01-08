В Японии предложили считать граждан пожилыми лишь после 75 лет

Японское геронтологическое общество предложило официально считать пожилыми людей в возрасте старше 75, а не 65 лет, как принято сейчас. С таким заявлением выступил в четверг председатель рабочей группы общества доктор Ясуёси Оути.

"Сейчас люди, которых называют пожилыми, с биологической точки зрения стали моложе примерно на 5-10 лет. В условиях, когда сокращается число молодых работников, если мы поменяем осознание (самих себя) людей, считающихся пожилыми, это поддержит общество", - сказал он.

Оути рассказал, что такое предложение было подготовлено после тщательных консультаций с представителями медицинского сообщества, которое занимается вопросами старения. Изменение одного только определения позволит людям старше 65 лет, которые чувствуют в себе силы, продолжать работать или участвовать в волонтерской деятельности, передает ТАСС.

Одной из главных демографических проблем Японии является старение населения - молодые японцы все реже заводят семьи и рожают детей, а благодаря высокому уровню жизни и первоклассной медицине средняя продолжительность жизни постоянно растет. В результате, согласно прогнозу, при сохранении нынешних темпов старения к 2040 году на людей старше 65 лет в стране будет приходиться более 36% жителей.

Но, несмотря на возраст, многие представители категории "за 65" продолжают активный образ жизни. Почти четверть, 22% из них работают, они же являются одними из самых активных клиентов спортивных залов и фитнес-центров.