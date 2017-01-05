Стая волков напала на ферму во Флорештском районе

На овчарню в селе Кошерница Флорештского района сегодня утром напали волки. Хищники уничтожили все стадо. 60-летний пастух утверждал, что ничего подозрительного не слышал, а как только узнал о случившемся, известил хозяина фермы.

"Меня в полшестого утра разбудил человек с овчарни и рассказал, что на них напали волки. Судя по следам, хищников было трое. У нас было 120 овец, 47 из них задрали, семерых загрызли, остальных задушили".

Подобный случай произошел накануне нового года в селе Цамбула под Бельцами. О нападении волков не раз сообщали и местные жители. Хищники обходят капканы, забираются во дворы, нападают на скот и птицу.