Уроженец Молдовы стал героем в Италии

Наш соотечественник стал героем в Италии. Он спас пожилую женщину из пожара. Речь идёт о Раду Бендерском, который последние 10 лет живёт с семьёй в Италии. Мужчина вывел из горящего дома соседку до того, как приехали пожарные.

Раду возвращался с работы, когда увидел, что в соседнем доме пожар, сообщает Publika TV. Там собрались люди, которые уже вызвали спасателей и врачей. Внутри оставалась хозяйка дома, пожилая женщина.

"Я постучал в двери и окна. Женщина открыла дверь и сказала, что все в порядке, просто загорелся матрас. Попросила пойти с ней и потушить матрас. Я схватил ее за руку и вывел на улицу, она не хотела идти".

Оставив старушку на попечение соседей, Раду вошел в дом и отключил газовую плиту, опасаясь взрыва. Прибывшие спасатели потушили пожар и поблагодарили нашего соотечественника. По их словам, останься женщина ещё на 15 минут в горящем жилище, она бы задохнулась угарным газом.

"Пожарные меня поблагодарили, сказали, что я молодец. Может я и молодец, но ведь и со мной могло что-то случиться, а дома ждут жена, ребенок".

Поступок Раду высоко оценили знакомые, соседи, полиция и местная мэрия. Мужчина говорит, что главное было спасти человеческую жизнь.

"Я думал только о спасении человека. Знал, что войду в дом, но не знал, если выйду".

Сейчас 85-летняя женщина находится в больнице. Полиция разыскивает ее родственников.