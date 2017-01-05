Третье за сутки ощутимое землетрясение произошло во Вранче

В очередной раз в Румынии произошло землетрясение в сейсмической зоне Вранча. Магнитуда подземного толчка составила 3.9.

За последние 24 часа в этом регионе произошли три землетрясения: первое магнитудой 4.0 зафиксировали этим утром. Следующий толчок был несколько слабее. Его магнитуда составила 3.7.

Наиболее ощутимые землетрясения в 2016 году произошли 24 сентября и 28 декабря, в 2:11 и 1:20 соответственно. Магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 5,3.