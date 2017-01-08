Молдова во власти стихии: снегопады и метели по всей стране

Два метеопредупреждения вступили в силу с сегодняшнего дня: в связи с резким похолоданием и снегопадами. Сильнее всего метели на юге страны. В Кагуле высота снежного покрова превышает 7 см, в остальных районах - 5.

Как сообщают метеорологи, снегопады начнут утихать после трёх часов дня. Больше всего осадков ожидается в центральных и южных районах страны. Тем временем на севере будет намного холоднее. Из-за циклона с севера Европы температура там в ближайшие дни опустится до минус 20 градусов.

В Минтрансе заявили, что Молдова готова бороться со стихией. Этой ночью на очистку дорог вышли 12 спецмашин и 29 рабочих. Для покрытия трасс использовали 86 тонн реагента.

Всего в ведомстве числятся более 450 единиц спецтехники. Пока на дорогах заторов нет. Если ситуация ухудшится, некоторые участки дорог будут перекрывать на время метели.

В столице водители передвигаются со средней скоростью 40 км/ч. Рабочие начали чистить снег ещё в шесть утра. Сотрудники "EXDRUPO" трудятся на главных улицах и на въездах в пригороды.