Детский рай: побережье немецкого острова в Северном море засыпало "киндер-сюрпризами"

Грузовой корабль, шедший в немецкий порт Бремерхафен, во время шторма потерял контейнер с пластиковыми яйцами, которые затем выбросило на побережье немецкого острова Лангеоог.

Внутри каждого яйца оказалась миниатюрная игрушка и инструкция на русском языке. Помимо «киндер-сюрпризов», на побережье можно найти и игрушки LEGO, передает tjournal.ru.

Игрушки выбило на берег из-за шторма, вызванного сильным циклоном «Аксель», поясняет NDR. С борта датского перевозчика во время шторма упало в море пять контейнеров фирмы Maersk, однако наполненные воздухом «яйца» и пластиковый конструктор всплыли на поверхность.

Представители местного бюро туризма заявили, что 500-метровый пляж, на который выбило игрушки, необходимо быстро очистить от пластмассы, так как следующим штормом её может унести обратно в море. Власти острова приняли решение привлечь к сборам неожиданных сокровищ местный детский сад.