Виноват не только айсберг: журналист выдвинул новую теорию о катастрофе "Титаника"

В гибели британского парохода «Титаник» мог быть виноват не только айсберг. Журналист Шенан Молони выдвинул, по его мнению, единственно верную версию: судно затонуло из-за последствий пожара на борту.

Молони на протяжении 30 лет тщательно изучал все фотографии корабля, сделанные перед отплытием инженерами-электриками в судоверфи Белфаста, и пришел к выводу, что на борту был пожар, передает Моя планета.

Журналист утверждает, что возгорание как раз происходило возле того места, которым пароход врезался в айсберг: на снимках заметны черные следы длиной примерно 9м. Молони считает, что эти повреждения произошли еще до того, как пароход отправился в плавание через Атлантику, передает The Independent.

«Это то самое место, которое стало уязвимым для удара об айсберг из-за внутренних повреждений корпуса, случившихся еще до выхода из Белфаста», — сказал он.

Как отмечает газета, некоторые эксперты подтвердили, что следы, вероятно, появились от пожара в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. Пламя пытались потушить 12 человек, но оно вышло из-под контроля. Температура горения достигла 1000 °C. Впоследствии, когда «Титаник» ударился об лед, стальная обшивка, ставшая слишком хрупкой от воздействия огня, не выдержала столкновения, в результате чего образовалась огромная пробоина.

Молони уверен, что командование получило строгие инструкции от президента компании, построившей «Титаник», не сообщать 2500 пассажиров о нештатной ситуации на борту и ее возможных последствиях.

«Крушение "Титаника" называют волей Божией. Но это не просто история о столкновения корабля с айсбергом. Здесь сочетание чрезвычайных факторов: огня, льда и преступной халатности», — считает Молони.

Он отметил, что никто не обращал на эти факты раньше, поскольку они полностью меняют версию катастрофы: «Эксперты в металлургии подтверждают, что прочность стали уменьшается на 75% от воздействия высоких температур, становясь хрупкой». По мнению журналиста, «Титаник» не должен был начинать плавание с такими повреждениями.

По официальной версии, экипаж заметил огромный айсберг слишком поздно, а пароход шел на очень высоких скоростях и не смог вовремя повернуть, чтобы избежать столкновения. Корабль затонул во время первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.