Россия сокращает группировку в Сирии

Минобороны России приступило к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Первой зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии 29 декабря, отмечает ВВС. В тот же день российские власти объявили, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане, однако несколько группировок уже пригрозили отказаться от участия в них,обвинив сирийские власти в нарушении режима прекращения огня.

Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Владимир Путин тогда объявил, что российские военно-космические силы введены в Сирию по просьбе правительства Башара Асада и будут оказывать ему поддержку.