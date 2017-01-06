Полиция Израиля во второй раз за четыре дня допросила премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого подозревают в коррупции.
На этот раз премьер-министра допрашивали в течение пяти часов в его иерусалимской резиденции. По итогам допроса полиция заявила лишь о том, что с премьером говорили не только об обвинениях в получении подарков и услуг от бизнесменов, но и по еще одному делу, о котором не рассказали ничего.
Сам Нетаньяху отрицает обвинения в свой адрес и утверждает, что стал жертвой политической "охоты на ведьм". Он также указал, что раньше его неоднократно обвиняли в коррупции, но по итогам предварительных расследований дел не возбуждали.
"И сейчас ничего не будет, потому что ничего не было", - заявил Нетаньяху о перспективах нынешнего расследования.
В конце декабря генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху на первой неделе 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел - основного и второстепенного, как их назвали тогда израильские СМИ, пишет ВВС.
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ВЕСЫ
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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Би-би-си, Сеул