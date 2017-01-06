Полиция Израиля вновь допросила премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Полиция Израиля во второй раз за четыре дня допросила премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого подозревают в коррупции.

На этот раз премьер-министра допрашивали в течение пяти часов в его иерусалимской резиденции. По итогам допроса полиция заявила лишь о том, что с премьером говорили не только об обвинениях в получении подарков и услуг от бизнесменов, но и по еще одному делу, о котором не рассказали ничего.

Сам Нетаньяху отрицает обвинения в свой адрес и утверждает, что стал жертвой политической "охоты на ведьм". Он также указал, что раньше его неоднократно обвиняли в коррупции, но по итогам предварительных расследований дел не возбуждали.

"И сейчас ничего не будет, потому что ничего не было", - заявил Нетаньяху о перспективах нынешнего расследования.

В конце декабря генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить Нетаньяху на первой неделе 2017 года в рамках расследования двух уголовных дел - основного и второстепенного, как их назвали тогда израильские СМИ, пишет ВВС.