Смертельное отравление в Красноярске: коктейль или наркотики

Алкоголь, который пили четыре человека, скончавшиеся накануне в Красноярске, не содержит метанола, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных веществ в нем не содержится. В настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами", - уточнили в пресс-службе регионального СК.



Тела четырех человек были обнаружены 5 января в одной из комнат общежития на улице Гастелло Красноярска. 32-летний мужчина, его сестры 22 и 23 лет и 38-летняя женщина перед гибелью в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль "Тайм-аут", который приобрели в павильоне, установило следствие, пишет ТАСС.



По факту гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек"). Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.