Финляндия начала эксперимент по выплате гражданам денег просто так

Финляндия стала первой в Европе страной, которая начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере €560.

Пока выплаты проходят в рамках стартовавшего 1 января эксперимента, в котором участвуют 2000 случайно отобранных граждан страны. Каждый месяц участники будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет никак отчитываться о том, на что они потратят эти деньги, передает Моя планета.

Идея заключается в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков. Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать что-то новое, поскольку в случае неудачи могут лишиться того малого, что у них уже есть. Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому.

Но вообще-то власти не знают, как поведут себя люди, которым платят деньги просто так. Будут ли они смело экспериментировать с выбором занятий или, как считают критики, окончательно разленятся? «Очень интересно посмотреть, как деньги заставят людей действовать», — говорит представитель финского государственного агентства по социальным выплатам в интервью The Guardian.

По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет €3500 в месяц. Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213 000 человек из 5,5-милллионного населения.