Красный код метеоопасности в Румынии в связи со снежной бурей

В соседней Румынии, между тем, действует красный код метеоопасности. Там снег не прекращается со вчерашнего дня, во многих уездах бушуют метели. По меньшей мере десять национальных дорог закрыты.

В Румынии сильные метели бушуют в Бузэу, Брэиле, Тулче, Констанце, Яломице и Кэлэраше. Там скорость ветра достигает 90 километров в час, а высота снежного покрова - двух метров. Из-за сильного ветра несколько населенных пунктов остались без электричества.

В Бухаресте задерживаются несколько авиарейсов, а в Констанце закрыли аэропорт и порт. На трассах страны работают сотрудники Дорожных служб. Синоптики ввели в шести южно-восточных уездах красный код метеоопасности в связи со снегопадами, ещё в семи - действует оранжевый код, в том числе и в Бухаресте.

Обрушились метели и на другие европейские страны, в том числе на Италию, Германию. Бушуют снегопады и в России, Польше, а также в Боснии и Герцеговине.