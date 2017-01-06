Открытие игорных залов - теперь государственная монополия. Казино, между тем, останутся частным бизнесом. Соответствующий закон уже опубликовали в Официальном мониторе. Документ предусматривает, что деятельность залов игровых автоматов будет регулировать парламент, правительство и местные публичные власти, в зависимости от полномочий.
В документе также говорится, что все игровые автоматы должны быть подключены к онлайн - системе государственного мониторинга.
Казино хоть и останутся частным бизнесом, тем не менее их владельцам для работы потребуется выполнить ряд условий. Основые требования - уставной капитал не менее пяти миллионов, а также администраторами и бухгалтерами не смогут работать ранее судимые граждане. Реклама азартных игр запрещена. А пускать в залы будут только граждан старше 21-го года.
"У многих родители за границей, у детей есть деньги, они идут в игровые залы. Я, как мать, против этого".
"Я работал в казино, и знаю что это такое. Приезжают мужчины с заработков из Москвы, и теряют все деньги".
Летом прошлого года председатель Демпартии Влад Плахотнюк предложил правящей коалиции коренным образом изменить деятельность казино и игровых залов. Соответствующее предложение поступило после того, как в благотворительный фонд Эдельвейс, учреждённый Плахотнюком, обратилась семья, в которой 15-летний подросток увлёкся азартными играми. В октябре 2016 была приостановлена деятельность 65 экономических агентов, допустивших нарушения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул