Открытие игровых залов в Молдове стало государственной монополией

Открытие игорных залов - теперь государственная монополия. Казино, между тем, останутся частным бизнесом. Соответствующий закон уже опубликовали в Официальном мониторе. Документ предусматривает, что деятельность залов игровых автоматов будет регулировать парламент, правительство и местные публичные власти, в зависимости от полномочий.

В документе также говорится, что все игровые автоматы должны быть подключены к онлайн - системе государственного мониторинга.

Казино хоть и останутся частным бизнесом, тем не менее их владельцам для работы потребуется выполнить ряд условий. Основые требования - уставной капитал не менее пяти миллионов, а также администраторами и бухгалтерами не смогут работать ранее судимые граждане. Реклама азартных игр запрещена. А пускать в залы будут только граждан старше 21-го года.

"У многих родители за границей, у детей есть деньги, они идут в игровые залы. Я, как мать, против этого".

"Я работал в казино, и знаю что это такое. Приезжают мужчины с заработков из Москвы, и теряют все деньги".

Летом прошлого года председатель Демпартии Влад Плахотнюк предложил правящей коалиции коренным образом изменить деятельность казино и игровых залов. Соответствующее предложение поступило после того, как в благотворительный фонд Эдельвейс, учреждённый Плахотнюком, обратилась семья, в которой 15-летний подросток увлёкся азартными играми. В октябре 2016 была приостановлена деятельность 65 экономических агентов, допустивших нарушения.