Хакеры, среди которых были уроженцы Молдовы, промышляли грабежом в 12 странах

Граждане Молдовы, укравшие в одном из тайваньских банков через банкоматы более двух с половиной долларов, промышляли еще в 12 странах, в том числе и на родине.

Как сообщает Рейтер, мошенникам грозит до 12 лет тюремного заключения.

Выходца из Латвии и двух уроженцев Молдовы арестовали в июле прошлого года в Тайване. Один из задержанных граждан нашей страны - Михаил Колибаба, близкий друг Ренато Усатого. Все трое состояли в хакерской группе "Кобальт", отмечает publika.md.

Полиция вернула почти всю украденную сумму. Не найдены около 183 тысяч долларов, которые остаются у других членов мошеннической группы.