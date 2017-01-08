Последствия непогоды: 17 сёл обесточены

Без электроэнергии из-за непогоды остались 17 населённых пунктов в четырёх районах страны: Леова, Комрат, Басарабяска и Тараклия.

Кроме того, отрезанными от мира остались четыре села в Кагульском районе. В то же время удалось разблокировать трассу Вулканешты-Слободзия Маре, где был затор из девяти грузовиков. Движение по большинству дорог на юге и в центральной части республики затруднено.

Из-за сильных снегопадов на Украине пограничная полиция советуют избегать КПП Паланка-Удобное, Тудора-Староказачий, Мирное -Табаки и Чадыр-Лунга 1. За помощью в Службу чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 901.

В условиях снегопада вблизи села Пожарены Хынчештского района перевернулся автомобиль румынского посольства. В машине находились два дипломата, им понадобилась медицинская помощь.

В связи с непогодой сегодня было созвано заседание руководителей специализированных служб и учреждений. На встрече обсуждались риски, связанные с тяжелыми метеоусловиями на территории страны.

Премьер Павел Филип призвал постоянно обновлять информацию о ситуации на дорогах и пунктах перехода границы. Он отметил, что на период праздников многие граждане выехали из города и им может понадобиться помощь. Также на совещании обсудили меры, предпринятые в связи с низкими температурами в стране, и подготовку региональных подразделений СЧС к возможным вмешательствам.

МВД призвали уделять больше внимания гражданам и постоянно поддерживать контакт с местными властями для максимальной мобилизации и эффективного разрешения чрезвычайных ситуаций. Также на встрече поднималась тема подготовки школ к возвращению детей после каникулы.