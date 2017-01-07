Пять человек погибли, восемь получили ранения в результате стрельбы, открытой в аэропорту города Форт-Лодердейл в американской Флориде. По сообщению местных властей, нападавший задержан.
Стрельба началась около часа дня по местному времени в зале выдачи багажа второго терминала. Пассажиры были эвакуированы из здания терминала на взлетную полосу, сообщает ВВС.
Очевидцы происшествия рассказали журналистам канала MSNBC и других телеканалов о том, что нападавший, худощавый молодой человек лет 20-30 в футболке со "Звездными войнами", был якобы ранен полицейскими, когда пытался перезарядить свое оружие, менее чем через минуту после того, как открыл огонь.
Сообщается также, что полиция вывела из здания аэропорта человека в наручниках через два часа после первых сообщений о стрельбе.
Тем временем шериф Скотт Израэл заявил, что полиция не произвела ни одного выстрела и что нападавший, которого задержали, не пострадал. Также он заявил, что нет никаких оснований считать, что нападавших было двое.
Представитель администрации шерифа Чип Ламарка сообщил на брифинге журналистам, что злоумышленник прилетел рейсом из Канады. В багаже у него был пистолет. Получив багаж, он в туалете достал из него пистолет и зарядил его.
После этого он открыл стрельбу. Ламарка сказал также, что не знает, почему злоумышленник начал стрелять.
Сенатор штата Флорида Билл Нельсон заявил американским СМИ, что стрелявший идентифицирован и что его зовут Эстебан Сантьяго. По его словам, у злоумышленника было найдено удостоверение личности военного, однако не ясно, принадлежал ли этот документ ему. Эта информация пока не была подтверждена представителями правоохранительных органов.
"На данный момент нам не известны мотивы, - сообщил Нельсон. - Это вполне мог быть человек с больной психикой. Или же мотивы могут быть намного более зловещими, о чем нам приходится беспокоиться каждый день. Я имею в виду терроризм. Мы не можем сейчас делать выводы".
Федеральные авиационные власти приостановили вылет и посадку самолетов в аэропорту Лодердейл. Этот аэропорт является важным транспортным узлом штата, сюда прибывают многие туристы, отправляющиеся на отдых во Флориду. В находящемся неподалеку Международном аэропорту Майями введены повышенные меры безопасности.
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