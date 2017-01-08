Похороны в Тайване с участием 50 стриптизерш стали самой обсуждаемой темой недели в китайском интернете.
В четверг в городе Чиаи на юге провинции хоронили умершего в прошлом месяце местного политического деятеля Тунга Сыана. По сети распространилось видео похоронной процессии с полуголыми танцовщицами на крышах джипов.
Семья покойного объяснила, что Тунга Сыан был очень жизнелюбивым человеком и умел получать удовольствия от жизни. Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой его черте, сообщает местная пресса.
Процессия состояла из разноцветных джипов, из которых неслась громкая музыка. За ними шли барабанщики и маршировал специальный танцевальный коллектив. Приглашенные актеры были одеты в костюмы божеств и гигантских кукол, передает ВВС.
Такой красочной процессии тихий провинциальный городок не видел никогда, пишут местные СМИ.
Тунга Сыан занимался политикой несколько десятилетий, а в последние годы возглавлял местный совет. Он был очень популярной фигурой в политических кругах Тайваня. Он умер в 76 лет от болезни, название которой не уточняется.
"За два дня до похорон он явился нам во сне и сказал, что хочет именно такой церемонии", - сказал в интервью тайваньской телекомпании CTS брат покойного.
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Би-би-си, Сеул