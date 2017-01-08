Второй день снежной стихии в Одесской области

Cложная обстановка сохраняется на дорогах Одесской области Украины: полностью прекращено движение по всем трассам государственного и местного значения на территории Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского и Татарбунарского районов.

Как сообщает dumskaya.net, на трассе Одесса-Рени около 30 автомобилей остаются в снежном плену с вечера 6 января без воды и топлива. 35 населенных пунктов были обесточены из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, сегодня также стоит ожидать местами сильную метель, снежные заносы, снежный накат.

Северный ветер 19-24 м/с, ночью местами порывы 25-27 м/сек.

Температура ночью 14-19ºC, днем 10-15ºC мороза.