Между тем, как многие восточные европейцы приветствуют обещание администрации Трампа улучшить американские отношения с Россией, мы надеемся, что это не произойдет за счет нашей мечты о более глубоких связях с Западом.
Как небольшая, окруженная со всех сторон сушей, бывшая советская республика, зажатая между странами НАТО на западе и Украиной на востоке, Молдова, несомненно, зависит от урегулирования отношений США с Россией. И пока последнее, что мы хотим, – это ослабить швартовые к Западу, мы уверены, что видение избранного президента Трампа может положительно преобразовать обстановку в плане безопасности в нашем регионе.
Будучи бизнесменом, который также верит в «искусство заключать сделки», я надеюсь, что бесконфликтный подход к Москве г-на Трампа не только уменьшит напряженность между вашими странами, но и уменьшит давление на такие страны, как наша, в выборе сторон. Тогда как Молдова не хочет быть притянутой обратно к орбите Москвы, мы также знаем, что не можем процветать, будучи лишь пешкой в борьбе за власть между Востоком и Западом.
Вместо того чтобы быть втянутыми в новую холодную войну, мы хотим двигаться вперед со свободной рыночной экономикой, соединенными с Западом, но и в мире с Востоком. И мы ожидаем, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать наш исторический путь к своему естественному дому в европейском сообществе.
К сожалению, в течение большего числа из последних 25 лет независимости Молдова была горячей точкой на передовой соперничества между Россией и Западом. И это может быть только отрицательным фактом для такой маленькой страны, как наша, о чем свидетельствует постоянная поддержка Россией Приднестровья, сепаратистского региона в международно признанных границах Молдовы, где дислоцированы российские войска численностью 2500 человек.
На протяжении более двух десятилетий приднестровский конфликт угрожал безопасности Молдовы и стабильности Восточной Европы. Но если Соединенные Штаты и Россия способны наладить новые отношения, более направленные на сотрудничество, чем на конфронтацию, это может помочь благоприятствованию конструктивным шагам в урегулировании сепаратистского противостояния не только в Приднестровье, но и в территориальных конфликтах в Крыму в Украине, а также в Южной Осетии и Абхазии в Грузии.
Вместо того чтобы быть полем битвы, Молдова хочет быть мостом между Востоком и Западом. Мы бы одобрили преобразование антагонистической среды, в которой, если Молдова апеллирует к Европейскому Союзу и Соединенным Штатам, это неверно истолковывается как антироссийский шаг, и в которой жесты доброй воли в отношении России неверно интерпретируются как отступление от западной интеграции.
Дело в том, что большинство молдаван хотят быть прозападного толка, не будучи антироссийского. При нашей культурной и исторической близости к России – нашему второму после ЕС по величине торговому партнеру – мы не относимся враждебно к Москве. Мы хотим разрешить наши разногласия с Россией, что в основном касается Приднестровья, и расширить наши экономические отношения.
Так же, как и восточные европейцы не должны слишком остро реагировать на смену администраций в Соединенных Штатах, американцы должны быть уверены в направлении Молдовы. Безусловно, в предвыборной борьбе с почти равными шансами на успех за церемониальный в основном пост президента – пост с ограниченной конституционной властью и недостаточным влиянием на внешнюю политику – наши избиратели недавно избрали кандидата, который охарактеризовал себя как пророссийского. Тем не менее, наше правительство управляется прозападной коалицией, возглавляемой Демократической партией Молдовы, которая приближает Молдову к ЕС и проводит в жизнь всесторонние реформы в рамках нашего соглашения об ассоциации с ЕС.
Посредством нашего соглашения об ассоциации с ЕС и нашей утвержденной дорожной карты 2016 года Молдова принимает решительные меры против политической коррупции, освобождая свою экономическую систему и усиливая верховенство закона. В свою очередь, мы получаем практические стимулы для нашей экономики в целях диверсификации и модернизации, включая расширение двусторонней торговли с ЕС, на долю которого приходятся 62 процента экспорта нашей страны.
Пострадав при коммунизме в течение почти полувека и борясь с коррупцией на протяжении многих лет, Молдова стремится к демократии со свободным рынком и верховенству закона. Мы смотрим на Запад как на экономическую и политическую модель, поскольку мы принимаем ценности свободы и демократии.
Для Соединенных Штатов и Молдовы это должно быть моментом обещания, не опасности. Мы уверены в обновлении отношений между США и Молдовой в 2017 году и далее, поскольку мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. В нашем конкретном сотрудничестве символизм должен соответствовать способствованию. Если Соединенные Штаты и Россия начнут размораживать свои отношения, то это станет только хорошей новостью для Молдовы. Мы находимся на пути к нашей конечной цели – процветающей, предпринимательской демократии, отстаивающей правовые и конституционные нормы, которая смотрит на Запад и поддерживает теплые отношения со всеми своими соседями.
В этом стремлении Соединенные Штаты и ЕС являются нашим вдохновением, и мы ожидаем, что вы по-прежнему будете нашими партнерами.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул