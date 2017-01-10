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Письмо Влада Плахотнюка Дональду Трампу: Молдова хочет быть мостом, а не полем боя между Востоком и Западом
// фото: Vlad Plahotniuc // PUBLIKA.MD
09:33, 08 Jan 2017
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Между тем, как многие восточные европейцы приветствуют обещание администрации Трампа улучшить американские отношения с Россией, мы надеемся, что это не произойдет за счет нашей мечты о более глубоких связях с Западом.

Как небольшая, окруженная со всех сторон сушей, бывшая советская республика, зажатая между странами НАТО на западе и Украиной на востоке, Молдова, несомненно, зависит от урегулирования отношений США с Россией. И пока последнее, что мы хотим, – это ослабить швартовые к Западу, мы уверены, что видение избранного президента Трампа может положительно преобразовать обстановку в плане безопасности в нашем регионе.

Будучи бизнесменом, который также верит в «искусство заключать сделки», я надеюсь, что бесконфликтный подход к Москве г-на Трампа не только уменьшит напряженность между вашими странами, но и уменьшит давление на такие страны, как наша, в выборе  сторон. Тогда как Молдова не хочет быть притянутой обратно к орбите Москвы, мы также знаем, что не можем процветать, будучи лишь пешкой в борьбе за власть между Востоком и Западом.

Вместо того чтобы быть втянутыми в новую холодную войну, мы хотим двигаться вперед со свободной рыночной экономикой, соединенными с Западом, но и в мире с Востоком. И мы ожидаем, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать наш исторический путь к своему естественному дому в европейском сообществе.

К сожалению, в течение большего числа из последних 25 лет независимости Молдова была горячей точкой на передовой соперничества между Россией и Западом. И это может быть только отрицательным фактом для такой маленькой страны, как наша, о чем свидетельствует постоянная поддержка Россией Приднестровья, сепаратистского региона в международно признанных границах Молдовы, где дислоцированы российские войска численностью 2500 человек.

На протяжении более двух десятилетий приднестровский конфликт угрожал безопасности Молдовы и стабильности Восточной Европы. Но если Соединенные Штаты и Россия способны наладить новые отношения, более направленные на сотрудничество, чем на конфронтацию, это может помочь благоприятствованию конструктивным шагам в урегулировании сепаратистского противостояния не только в Приднестровье, но и в территориальных конфликтах в Крыму в Украине, а также в Южной Осетии и Абхазии в Грузии.

Вместо того чтобы быть полем битвы, Молдова хочет быть мостом между Востоком и Западом. Мы бы одобрили преобразование антагонистической среды, в которой, если Молдова апеллирует к Европейскому Союзу и Соединенным Штатам, это неверно истолковывается как антироссийский шаг, и в которой жесты доброй воли в отношении России неверно интерпретируются как отступление от западной интеграции.

Дело в том, что большинство молдаван хотят быть прозападного толка, не будучи антироссийского. При нашей культурной и исторической близости к России – нашему второму после ЕС по величине торговому партнеру – мы не относимся враждебно к Москве. Мы хотим  разрешить наши разногласия с Россией, что в основном касается Приднестровья, и расширить наши экономические отношения.

Так же, как и восточные европейцы не должны слишком остро реагировать на смену администраций в Соединенных Штатах, американцы должны быть уверены в направлении Молдовы. Безусловно, в предвыборной борьбе с почти равными шансами на успех за церемониальный в основном пост президента  – пост с ограниченной конституционной властью и недостаточным влиянием на внешнюю политику – наши избиратели недавно избрали кандидата, который охарактеризовал себя как пророссийского. Тем не менее, наше правительство управляется прозападной коалицией, возглавляемой Демократической партией Молдовы, которая приближает Молдову к ЕС и проводит в жизнь всесторонние реформы в рамках нашего соглашения об ассоциации с ЕС.

Посредством нашего соглашения об ассоциации с ЕС и нашей утвержденной дорожной карты 2016 года Молдова принимает решительные меры против политической коррупции, освобождая свою экономическую систему и усиливая верховенство закона. В свою очередь, мы получаем практические стимулы для нашей экономики в целях диверсификации и модернизации, включая расширение двусторонней торговли с ЕС, на долю которого приходятся 62 процента экспорта нашей страны.

Пострадав при коммунизме в течение почти полувека и борясь с коррупцией на протяжении многих лет, Молдова стремится к демократии со свободным рынком и верховенству закона. Мы смотрим на Запад как на экономическую и политическую модель, поскольку мы принимаем ценности свободы и демократии.

Для Соединенных Штатов и Молдовы это должно быть моментом обещания, не опасности. Мы уверены в обновлении отношений между США и Молдовой в 2017 году и далее, поскольку мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. В нашем конкретном сотрудничестве символизм должен соответствовать способствованию. Если Соединенные Штаты и Россия начнут размораживать свои отношения, то это станет только хорошей новостью для Молдовы. Мы находимся на пути к нашей конечной цели – процветающей, предпринимательской демократии, отстаивающей правовые и конституционные нормы, которая смотрит на Запад и поддерживает теплые отношения со всеми своими соседями.

В этом стремлении Соединенные Штаты и ЕС являются нашим вдохновением, и мы ожидаем, что вы по-прежнему будете нашими партнерами.




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