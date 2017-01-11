Во Франции по делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 16 человек

Во Франции полиция задержала 16 человек по делу об ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом сообщает в понедельник, 9 января, The Daily Mirror.

По информации радиостанции Europe 1, операция по задержанию подозреваемых началась в шесть утра по местному времени (8:00 мск). Аресты проходили в нескольких регионах страны, главным образом в Париже, Приморской Сене и Приморских Альпах.



35-летняя Кардашьян приехала в столицу Франции на Неделю моды и по традиции остановилась в старинном особняке Hotel de Pourtales (это роскошная гостиница без вывески и с соответствующим названием No Adress, в которой останавливаются в основном знаменитости во избежание назойливого внимания поклонников и прессы).



В ночь на 3 октября 2016 года двое мужчин в масках и с оружием ворвались в номер звезды. Трое других преступников остались на улице. Сообщалось, что у знаменитости похитили драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов и два мобильных телефона, пишет Lenta.ru.