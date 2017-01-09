Спасатели из Комрата доставили на носилках в больницу беременную женщину

Беременную женщину на носилках донесли спасатели до Комратской районой больницы. Роженица из села Котовское. У неё начались схватки, а из-за снегопадов, метели и снежного покрова высотой в два метра скорая добраться до пациентки не смогла.

А на помощь семье с третя детьми из Леовского района подоспела полиция. Автомобиль пострадавших застрял в сугробе на выезде из села Томай. Правоохранители освободили из машины всех членов семьи, напоили их горячим чаем и предоставили тёплые пледы.



А в селе Хэнэсений Ной того же района, спасатели освободили из заблокированного в снегу авто двух подростков.



Помощь понадобилась и одному велосипедисту. Мужчину обнаружили патрульные. Они также напоили его чаем и доставили домой на машине.

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