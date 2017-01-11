"Золотой глобус-2017": оправданные ожидания и драматические неожиданности

Мюзикл "Ла-ла-ленд" прогнозируемо стал триумфатором учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии "Золотой глобус", завоевав все семь наград, на которые была представлена картина, имена победителей в категории драма принесли больше неожиданности. 74-ую церемонию вручения премии из Лос-Анджелеса транслировал телеканал NBC.

Классический американский мюзикл "Ла-ла-ленд" прочился кинокритиками в триумфаторы "Золотого глобуса" и оправдал все ожидания. Фильм не только стал лучшим в категории комедия/мюзикл, но был удостоен награды за оригинальную музыку (Джастин Гурвич), заглавную композицию (City of Stars), режиссуру и сценарий в исполнении Дэмьена Шазелла, пишет РИА Новости. Актерский дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был признан лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле.

Драматические неожиданности

В категории драма церемония оказалась менее предсказуемой. Так, ни Натали Портман, ни Дензел Вашингтон (режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Ограды") не получили прочимые им киноманами награды. В отличие от Портман, которой могла принести "Золотой глобус" роль Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки", ее неожиданно для всех и самой себя получила французская актриса Изабель Юппер за картину "Она". Талант Юппер со сцены Беверли Хилтон, где проходила церемония, воспел режиссер картины Пол Верховен, когда он получал "Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Награду за лучшее мужское исполнение получил Кейси Аффлек за "Манчестер у моря", это стало единственной наградой для фильма, который был представлен в пяти категориях, в том числе претендовал на звание "лучшей драмы".

Однако, главную награду премии, лучшая драма, присудили также представленному в пяти номинациях "Лунному свету" Барри Дженкинса. Получая "Золотой глобус", коллектив фильма признался, что никак не ожидал победы и призвал всех зрителей рассказывать о фильме и призывать посмотреть его своих друзей.

Проникновенным стало вручение награды Виоле Дэвис за роль в картине "Ограды", для 51-летней актрисы это была пятая номинация на "Золотой глобус", и она не преминула мягко "уколоть" Ассоциацию за то, что ей пришлось так долго ждать.

REUTERS/ Mario Anzuoni

Съемочная группа фильма "Лунный свет" на вручении премии "Золотой глобус". 8 января 2017

Голубой экран

Премия "Золотой глобус" вручается в 25 номинациях, 11 из которых отмечают достижения на телеэкране. "Глобус" первенства в категории драматический сериал получил новичок сезона "Корона", премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. Рассказ о королевской семье Великобритании принес награду и за лучшую женскую роль британской актрисе Клэр Фой, исполнившей молодую королеву Елизавету Вторую. Лучшей мужской ролью в сериале Ассоциация иностранной прессы признала Билли Боба Торнтона за "Голиаф"

REUTERS/ Danny Moloshok

Изабель Юпер завоевала "Золотой глобус" за роль в картине "Она"

Лучшим комедийным сериалом стала "Атланта", а за лучшие комедийные роли отметили Дональда Гловер (Атланта) и Трэйси Эллис Росс за "Черноватые".

REUTERS/ Mario Anzuoni

Съемочная группа сериала "Атланта" на вручении премии "Золотой глобус". 8 января 2017