Водителей призывают не парковать машины на обочинах дорог

Водителей призывают не парковать автомобили на обочинах дорог, а также на въездах во дворах домов, чтобы не затруднять доступ для снегоуборочных машин. В последние дни муниципальные службы работали практически круглосуточно для уборки улиц и дворов от снега. Так же они разбросали тонны противогололедных материалов.

Замначальника муниципального предприятия "Exdrupo" Штефан Раку заявил на оперативном заседании мэрии, что работы начались в пятницу утром и с тех пор проводились непрерывно. В течение трех дней, днем и ночью были задействованы десятки единиц техники, а так же было разбросано около 1200 тонны смеси из соли и песка, и 600 тонн соли. Сегодня дорожники работают по адресам, где не удалось убрать снег из-за неправильно припаркованных машин, передает ipn.md.



Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя отметил, что подъездные дороги во дворах домов были очищены с помощью спецмашин „Hako”. Были использованы около ста тонн соли и песка. Работы по расчистке продолжаются и сегодня.



Замначальника муниципальной полиции Сильвиу Мушук заявил, что, начиная с пятницы и до воскресенья включительно, в городе произошло более ста аварий, в основном, незначительные.



По словам ответственных лиц Службы чрезвычайных ситуаций, по сравнению с районами страны, в муниципии Кишиневе было меньше вызовов. В восьми случаях понадобилась буксировка автомобилей.