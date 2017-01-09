Супружеская пара из России погибла в Швейцарии

Супружеская пара из России погибла в результате автомобильной катастрофы в Швейцарии.

В аварии серьезно пострадали их дети — 11-летний мальчик и девочка 15 лет. Они госпитализированы с тяжелыми травмами, передает Лента.ру



По данным местных властей, находившийся за рулем отец семейства, вероятно, не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего машина пробила ограждение и вылетела с трассы на большой скорости.



Автомобиль начал скользить по склону горы и остановился лишь после столкновения с деревом, пролетев 225 метров.

Пострадавшие в аварии дети были направлены в больницу в Берн, их жизням на данный момент ничто не угрожает.