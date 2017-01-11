Екатеринбуржцам "предрекли" 200-градусные морозы

Екатеринбургский телеканал «41-Домашний», представляя погоду на грядущую неделю, предсказал аномальные холода в уральской столице. На плашках во время эфира было указано, что в четверг, 12 января в Екатеринбурге ожидается минус 215 градусов Цельсия.

Снимок с экрана разошелся по социальным сетям. Однако на канале заявили, что пользователи, вероятнее всего, репостят старый скриншот.

"У нас такая ситуация была несколько лет назад. Но в принципе такое возможно. Это просто опечатка", — отметил представитель телекомпании.

В январе Россию пришли аномальные морозы. По данным метеорологов, рождественская ночь стала самой холодной в Москве за 120 лет: столбик термометра в столице опускался до минуса 29,9 градуса. В Подмосковье в ночь на 8 января температура опустилась до минус 36 градусов.

Абсолютный температурный минимум был зафиксирован в 2010 году в Антарктиде. Тогда температура на материке опустилась до минус 93,2 градуса, отмечает Лента.ру.