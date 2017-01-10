Поступления в госбюджет от Налоговой службы оказались больше намеченного

Государственная налоговая служба обеспечила в 2016 год поступление в национальный публичный бюджет 27,6 млрд леев - на 272,4 млн леев больше намеченного.

Как сообщили в ГНС, по сравнению с 2015 г. поступления выросли на 2,78 млрд или 11%, передает Noi.md.



В государственный бюджет перечислено 11,55 млрд леев (+12,2%), в бюджеты административно-территориальных единиц - 3,27 млрд (+12,4%), в фонд государственного социального страхования - 9,653 млрд (+8,3%), в фонды обязательного медицинского страхования - 3,154 млрд(+14%).



Также существенно возросли доходы бюджета от Таможенной службы. В прошлом году они выросли на 1,7 млрд леев по сравнению с 2015 г. и на 760 млн. леев превысили намеченные показатели.



В целом, таможенные сборы составили 17,5 млрд леев, из которых более четверти - за счет импорта нефтепродуктов, 12% - табачных изделий и 10% электробытовых приборов.

Руководство Таможенной службы объясняет увеличение таможенных сборов в бюджет внедрением реформ, направленным на пресечение злоупотреблений на таможне.