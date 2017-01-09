Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа и он ей ответил

Американской актрисе Мэрил Стрип вручили "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Во время церемонии награждения премией она раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа, сказав, что была потрясена тем, как он пародировал журналиста с инвалидностью.

"В этом году было одно выступление, потрясшее меня до глубины души. Но не потому, что оно было очень хорошим, а потому, что человек, который намеревался занять самый уважаемый пост в нашей стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор", - сказала актриса.

Мэрил Стрип имела в виду инцидент, случившийся в 2015 году, когда Дональд Трамп передразнивал журналиста New York Times с инвалидностью Сержа Ковальски, отмечает dw.com.

"Это фактически разбило мне сердце, и я до сих пор не могу об этом забыть, потому что это было не в кино, а в реальной жизни, - добавила трехкратная обладательница "Оскара". - Инстинкт унижать, смоделированный на публичной платформе кем-то влиятельным, проникает в наши жизни. Неуважение порождает неуважение. Насилие порождает насилие".

Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны Мэрил Стрип. По его словам, для него не является сюрпризом тот факт, что он служит мишенью для "либеральных киношников". Он добавил, что не видел выступления Стрип на церемонии награждения "Золотым глобусом", но назвал ее "любительницей Хиллари" - своей соперницы на выборах президента США.

Как отмечает газета The New York Times, актеры и руководители киностудий в большинстве своем поддерживают Демократическую партию и заявляли о своей поддержке Хиллари Клинтон.