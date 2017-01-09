The New York Times: в США задержали топ-менеджера Volkswagen

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта по обвинению в сговоре с целью обмана американских властей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, менеджера Volkswagen задержали 7 января, а теперь его переводят в Детройт, где он предстанет перед судом. Шмидт руководил отделом автоконцерна по соблюдению нормативных требований в США в 2014-2015 годах. Считается, что он играл ключевую роль в сокрытии манипуляций с выхлопными газами.

Официального подтверждения сведений о задержании не последовало, отмечает DW.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей Volkswagen в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с европейского рынка для устранения технических фальсификаций. В июне 2016 года Volkswagen согласился заплатить в США 14,7 млрд долларов за возмещение причиненного ущерба. В декабре концерн предоставил также обязательство о выкупе, ремонте машин и возмещении ущерба владельцам 80 тысяч дизельных среднелитражных автомобилей.