Как выглядит Земля с орбиты Марса: НАСА опубликовало сделанный зондом снимок

НАСА представило изображение Земли и Луны, сделанное искусственным аппаратом, вращающимся вокруг Марса. Комбинированный снимок доступен на сайте агентства.

На изображении, в частности, заметна Австралия и окружающие ее океаны. Луна по сравнению с первоначально полученными снимками искусственно сделана ярче. Масштабы расстояний между небесными телами, как и их относительные размеры, сохранены, отмечает Лента.ру.

Между тем на снимке спутник кажется расположенным гораздо ближе к планете, что связано с выбранным моментом съемки, когда Земля находилась на воображаемой прямой между Луной и Марсом.

Изображение смонтировано из пары снимков, полученных 20 ноября 2016 года научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) спутника MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), когда расстояние между Марсом и Землей составляло 205 миллионов километров. Фотографии выполнены с целью калибровки HiRISE.

В настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций. Из них три американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года); две европейские: Mars Express и Trace Gas Orbiter (последняя — с российским участием) и одна индийская — Mangalyaan.