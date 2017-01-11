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Опухоль с мозгом нашли в теле японской девочки
// фото: moya-planeta.ru
14:12, 09 Jan 2017
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В яичнике 16-летней японской девочки хирурги обнаружили опухоль, имевшую миниатюрный мозг.

Как сообщает Моя планета, когда врачи приступили к удалению опухоли, они обнаружили сгустки жировой ткани со спутанными остатками волос внутри, а также мозгоподобную структуру шириной в 3 см, покрытую тонкой пластиной черепной кости.

Более пристальный анализ показал, что это уменьшенная версия мозжечка с отростком, напоминающим ствол мозга, который «прикрепляет» головной мозг к спинному.

Известно, что доброкачественные образования на яичниках содержат чужеродную ткань, в том числе волосы, мышечные, костные и жировые ткани. Такие опухоли имеют название — тератомы, от греческого слова «террас», означающего «чудище».

Причина образования тератомы яичников точно не известна. Одно из предположений, основывающихся на клиническом феномене Fetus in fetu (Эмбрион в эмбрионе), в некоторых случаях, причиной ее появления является крайне недоразвитый паразитический сиамский близнец.

Как рассказал исследователь Масаюки Шинтаку из медицинского центра Сига, клетки головного мозга встречаются в тератомах, но крайне необычно обнаружение организованной структуры. Миниатюрный мозг, извлеченный из опухоли 16-летней японки, мог производить электрические импульсы между нейронами — точно так же, как полноценный человеческий мозг.

New Scientist отмечает, что такие опухоли имеют и неврологические симптомы: иммунная система распознает клетки мозга в яичниках как враждебные и начинает «атаку», защищая «основной» мозг. В результате женщина подвергается параноидальным мыслям, спутанности сознания, перевозбуждению и даже потери памяти. Защитная реакция иммунной системы приводит к воспалению опухоли, требующему хирургического вмешательства.

Девочка из Японии перенесла операцию успешно, осложнений врачи не обнаружили, ее организм восстановился, а вопросы у медиков остались.




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