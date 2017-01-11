За слишком большие взятки в Таиланде хотят ввести смертную казнь

В Таиланде 155 из 162 членов Национального комитета по руководству реформами проголосовали за то, чтобы ввести смертную казнь для коррумпированных чиновников.

Данная инициатива будет направлена для рассмотрения в правительство, парламент и конституционную комиссию, передает Вести.ру.

Глава комитета Тхиннапан Наката отметил, что это займет определенное время. Однако в случае одобрения этой инициативы к высшей мере наказания чиновников будут приговаривать, если ущерб от их действий составит 1 миллиард батов (около 28,6 миллиона долларов США).

В Таиланде смертная казнь не приводится в исполнение уже несколько лет. Смертный приговор там обычно заменяется пожизненным заключением во время очередной королевской амнистии по поводу каких-либо торжественных событий.