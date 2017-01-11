В Петербурге преподаватель совершил самоубийство в аудитории вуза

В Санкт-Петербурге в здании вуза на Большой Морской улице было найдено тело преподавателя. Его нашла уборщица. В связи со случившимся региональный СК начал доследственную проверку.

Правоохранители отметили, что мужчина 1952 года рождения мог совершить самоубийство. При этом предсмертной записки не нашли, передает Вести.ру. Мотивы возможного самоубийства устанавливаются.

"Тело преподавателя висело в петле, привязанной к трубе отопления в аудитории кафедры инноватики и интегрированных систем качества", — добавил неназванный источник, близкий к расследованию.

По его словам, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения.