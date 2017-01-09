Памелу Андерсон с трудом узнали на торжественном вечере

Голливудская звезда Памела Андерсон пришла на гала-вечер, организованный Шоном Пенном в пользу пострадавших от землетрясения жителей Гаити, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, в исхудавшей и блеклой блондинке гости мероприятия с трудом узнали секс-символ 90-х годов.

Западные журналисты предполагают, что виной таких кардинальных изменений во внешности стала неудачная пластическая операция - на это же могут указывать и глаза Андерсон, которые теперь кардинально разного размера, а также "пластиковая" мимика, пишет korrespondent.net.

Кроме самой Памелы Андерсон внимание прессы было приковано к ее сыну Брендону, с которым она пришла на вечер.