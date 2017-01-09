Убийство в рождественскую ночь: молодой человек лишил жизни пенсионерку из-за долга

В Дрокии в рождественскую ночь произошло убийство. Молодой человек, который не смог вернуть пожилой женщине долг, и убил ее, ударив по голове поленом.

Как сообщили в Генинспекторате полиции, подозреваемому - 23 года, а его жертве было 76.



Убив женщину, преступник забрал из дома телевизор и мобильный телефон. Вскоре его задержали. Свою вину он признал. Теперь молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Всего в период зимних праздников в стране произошло четыре убийства и пять изнасилований. Кроме того, за первую неделю года совершено 13 ограблений, 185 краж и одно разбойное нападение.