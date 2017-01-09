Жертвы печей: от пожаров и отравлений угарным газом за сутки погибли пять человек

Пять человек погибли за последние сутки в Молдове в результате пожаров или отравления угарным газом. Ещё четверо пострадали.

По данным Службы чрезвычайных ситуаций, жертвами стали пенсионеры из Окницкого, Фалештского, Единецкого и Унгенского районов. Две женщины погибли при пожарах в селах Вережены и Иленуца, ещё три человека отравились угарным газом в сёлах Бурлэнешты и Четирены.

Предполагается, что возгорания произошло из-за неисправностей печей. Четырёх человек доставили в больницу. Среди пострадавших двое детей.