Жители Земли невооруженным газом смогут наблюдать за рождением звезды

Астрономы официально заявили об одном из самых громких событий в научном мире: в 2022 году с Земли невооружённым глазом мы сможем увидеть уникальное явление – один из ярчайших взрывов сверхновой. По прогнозам, он затмит своим светом сияние большинства звёзд в нашей галактике.

Речь идёт о тесной двойной системе KIC 9832227 в созвездии Лебедя, которую отделяет от нас 1800 световых лет. Звёзды в этой системе расположены настолько близко друг к другу, что имеют общую атмосферу, а скорость их вращения постоянно увеличивается (сейчас период обращения составляет 11 часов).

О возможном столкновении, которое ожидается примерно через пять лет (плюс-минус один год) рассказал на ежегодном собрании Американского астрономического общества профессор Ларри Мольнар из Колледжа Кальвина в США. По его словам, предсказать подобные космические катастрофы довольно сложно — на исследование ушло несколько лет (изучать звёздную пару астрономы начали ещё в 2013 году).

В 2015 году Мольнар, после нескольких лет наблюдений, рассказал коллегам о прогнозе: вероятно, астрономов ожидает взрыв, подобный рождению сверхновой V1309 в созвездии Скорпиона в 2008 году. Не все учёные отнеслись к его заявлению серьёзно, однако теперь, после новых наблюдений, Ларри Мольнар вновь затронул эту тему, представив ещё больше данных. Спектроскопические наблюдения и обработка более 32 тысяч изображений, полученных с разных телескопов, исключили другие сценарии развития событий.

Астрономы полагают, что когда звёзды врежутся друг в друга, то обе погибнут, однако перед этим испустят много света и энергии, образовав красную сверхновую и увеличив яркость двойной звезды в десять тысяч раз. Сверхновая будет видна на небосклоне как часть созвездия Лебедя и Северного Креста. Это станет первым случаем, когда специалисты и даже любители смогут проследить за двойными звёздами непосредственно в момент их смерти.

"Это будет очень резкое изменение в небе, и любой человек сможет увидеть это. Вам не понадобится телескоп, чтобы сказать мне в 2023 году, прав я был или нет. Хотя отсутствие взрыва разочарует меня, любой альтернативный исход будет не менее интересным", — добавляет Молнер.

По мнению астрономов, к прогнозу действительно нельзя отнестись несерьёзно: у экспертов впервые появилась возможность наблюдать последние несколько лет жизни звёзд перед их слиянием.